Terör devleti İsrail, Arz-ı Mevud vadedilmiş topraklar hezeyanına kapılarak gözünü Anadolunun güzide topraklarına dikti. Gazzede soykırım yapan siyonist ordunun kollarına Arz-ı Mevud haritalı askeri peç takıldı. Böylelikle uzun vadede esas hedefin Türkiye toprakları olduğu bir kez daha tescillendi. Tam da bu noktada Başkan Erdoğanın Hamas, Gazzede Anadolunun ileri hat savunmasını yapıyor sözleri önem kazandı. Öte yandan Suriyenin kuzeyinde yapılması planlanan, Ankaranın baskısıyla iptal edilen teröristan seçimlerindeki İsrail parmağına atlamamakta da fayda var.