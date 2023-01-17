2023 seçimlerine artık sayılı günler kalırken 6lı masanın bu süre zarfından buluşabildiği tek ortak nokta tehdit dili oldu. Özellikle geçmiş dönemlerde Kemal Kılıçdaroğlunun farklı meslek gruplarındaki vatandaşları, öğretmenleri, çiftiçileri, memurları tehdit etmesi hala hafızalardaki yerini korurken, son dönemde ise DEVA Partisi lideri Ali Babacanın benzer söylemlere imza atması ise dikkat çekti. Yerli ve milli adımları hedef alan Babacan SİHAlar hakkında Bu projeyi öyle bir hale getirdiler ki, bu çok kutsal dokunulmaz. Kusura bakmayın dokunacağız. ifadelerini kullandı..