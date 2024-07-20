ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft’un sisteminde yaşanan problem, birçok sistemi derinden etkiledi. Ulaşım, banka, hava yolu, medya gibi alanlarda büyük aksamalar meydana geldi, dünya adeta mavi ekran verdi. Yaşananlar sonrası ise eski ABD Başkanı Barack Obama danışmanlık yaptığı, Netflix yapımı Dünyayı Ardında Bırak Leave the World Behind isimli film sosyal medyada tartışma konusu oldu. 2023 yılı yapımı filmde yaşanan kriz ile ilgili benzerlikler dikkat çekerken, kullanıcılar, Ürkütücü şekilde benzemiyor mu? yorumları yaptı.