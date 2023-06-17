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Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan bir 'derin devlet' çıkışı daha: Onların savaşlarını reddettim... Biden Obama ve Clinton itirafı / 16.06.23

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan bir 'derin devlet' çıkışı daha: Onların savaşlarını reddettim... Biden Obama ve Clinton itirafı / 16.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan bir 'derin devlet' çıkışı daha: Onların savaşlarını reddettim... Biden Obama ve Clinton itirafı / 16.06.23

Takvim 02:34
02

Teröristlerin cirit attığı İsveç'ten Türkiye'ye yaranma çabası: PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyoruz / 16.06.23

Takvim 02:28
03

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Tanrı Kraliçe'yi korusun dostum / 16.06.23

Takvim 02:44
04

Galatasaray McKennie için harekete geçti! Yıldız isim için kiralama ve satın alma seçenekleri masada... / 17.06.23

Takvim 01:15
05

Türk siyasetinin en büyük tokatçılığı tescillendi! CHP'den 35 vekil koparan Gelecek, DEVA ve Saadet grup kuruyor / 16.06.23

Takvim 03:51
06

Günyüzü görmesin! FETÖ üyesi darbeci Albay Uzay Şahin tekneyle kaçarken enselendi / 16.06.23

Takvim 01:05
07

Kılıçdaroğlu danışmanlarının ipini çekti! ABD'li sömürge bekçisi Jeremy Rifkin CHP'yi tokatladı gitti: Milyonluk vurgun / 16.06.23

Takvim 02:00
08

Kılıçdaroğlu danışman ordusuna çizik attı! Rifkin, Daron, Nuşirevan, Foggo, Tuncay... 80'e yakın isim gitti, yeni isimler yolda / 16.06.23

Takvim 05:19
09

Milletin iradesine hakaret eden Melek Mosso'yu baş tacı etmişti! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel görevden alındı / 16.06.23

Takvim 01:15
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