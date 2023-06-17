Hakkında devlete ait gizli belgeleri sakladığına yönelik suçlamalarla soruşturma açılan eski ABD Başkanı Donald Trump olay açıklamalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Yeniden seçildiğimde derin devleti tamamen yok edeceğim. diyen Donald Trump yine derin devlet vurgulu bir açıklama yaptı. Derin devletin aptalca savaşlarını reddettiğini ve bu sebepten dolayı hapse atılmaya çalışıldığını söyleyen Donald Trump, Ben barış istiyorum; onlar para ve çatışma istiyor. Clintonların, Obamaların, Bidenların büyük suçlarına rağmen haklarında hiç iddianame hazırlanmıyor çünkü sahte ve iğrenç bir sistem tarafından tamamen kollanıyorlar. ifadelerini kullandı.