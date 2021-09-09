Eski ABD Başkanı Obama'nın 2014'teki takasta serbest bıraktığı 5 Taliban üyesi Afganistan'da yeni hükümette / 08.09.21

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Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin 2014'te Amerikan askeri Bowe Bergdahl için takas ettiği 5 Taliban mensubu, Afganistan'da ilan edilen hükümette bakanlık dahil üst düzey görevlere getirildi. Bu kapsamda; Hayrullah Hayırhah Enformasyon ve Kültür Bakanı, Nurullah Nuri Hudut ve Kabile İşleri Bakanı, Abdul Hak Vasik İstihbarat Müdürü ve Muhammed Fazıl Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı. İşte haberin tüm detayları...