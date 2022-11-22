CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykalın kızı Aslı Baykal’ın geçtiğimiz günlerde partisinden istifa ettiğini açıklamasının ardından, fondaş medya ve CHP yandaşları tarafından hedef tahtasına kondu. Gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, CHP’nin Türkiye çizgisinden saptığını ve ana omurgasının kaydığını ifade etti. Ateş, Bu uygulanan politika CHP’ye verdiği zarar kadar ülkeye de zarar vermeye başladı. Bunlar CHP’nin değil Türkiye’nin sorunu. Ne olursa olsun içerden olmuyor, bu nedenle dışarıdan, açıktan Türkiye’yi bölme operasyonu yapıyorlar. dedi.