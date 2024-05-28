Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 4 Kasım’da gerçekleşen kurultay ve yerel seçimlerinde ardından ilk kez canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ekrem İmamoğlu tarafından açık açık hançerlendiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Beraber yola çıktığınız arkadaşlar, birlikte mücadele ettiğiniz, birlikte kavga verdiğiniz ve İlla sen Cumhurbaşkanı adayı ol diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaparlarsa ne dersiniz? Bunu vatandaşın taktirine sunayım dedi. Öte yandan 14-28 Mayıs seçimlerinde büyük bir hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu, altılı masanın kendisini zorla aday yaptığını söyledi.