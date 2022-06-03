Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'den 'Kılıçdaroğlu' sözleri: "Salon solcusu, hikayesi yok, olağanüstü kongre olabilir" / 02.06.22

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının bugünkü konuğu CHP eski Genel Sekreteri ve Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen oldu. Başkan Erdoğanın Kemal Kılıçdaroğluna sorduğu 10 soru hakkında değerlendirme yapan Sevigen, “Bizim dönemimizde Sayın Erdoğanın böyle bir soru sormasına gerek kalmazdı ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlunun Başkan Erdoğana yönelik hakaretleri ve kaçacak şeklindeki iftirasına da değinen eski CHP Genel Sekreteri, Burada en nefret ettiğim şey ise aile ile uğraşmaktır. Üretecek bir şeyiniz olmadığı zaman bunu yaparsınız. Kemal Beyin hikayesi yok. Hikâye yoksa hakarete başlarsınız şeklinde konuştu.