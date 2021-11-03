Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den CHP'ye tepki: Bölücü partiyle yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz / 02.11.21

Kemal Kılıçdaroğlu CHPsinin gitgide milli güvenlik sorununa dönüşmesi ulusalcı isimlerden tepki alıyor. Muharrem İncenin kurduğu Memleket Partisine katılan eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Suriye-Irak tezkeresine HDP ile birlikte Hayır oyu veren CHPte çok sert tepki gösterdi. Memleket Partisi İzmir Milletvekili Ali Çelebi, Kurucu partinin, bölücü partiye bu kadar yakınlaşmasını doğru bulmuyoruz. CHP kurucu partidir, bir an evvel kendi ayarlarına dönmelidir. ifadelerini kullandı. Haberin detayları...