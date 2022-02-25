Eski eşi Elvan Sözkesen'i yanıcı maddeyle ateşe verip yanarken izledi! / 25.02.22

Orduda kan donduran olay! 38 yaşındaki eski eşi Elvan Sözkeseni üzerine döktüğü yanıcı maddeyi ateşe verip yaktığı iddiasıyla tutuklanan Erkan Emiroğlu hakkında, tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçundan iddianame hazırlandı. Tedavisi devam eden Elvan Sözkesen, yaşadığı korku dolu anları hastanedeki yatağında anlattı. Yüzü ve vücudundaki yanıklar nedeniyle doku nakli yapılan Sözkesen; iddianamedeki ifadesinde, Eski eşimi görünce korkup kaçmaya çalışırken ıslaklıkla beraber üzerim alev aldı. Eski eşim alevleri söndürmeye çalışmadı, yanmamı izledi dedi.