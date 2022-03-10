Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: 2030’dan önce gaz ihraç eden ülkelerden olacağız / 10.03.22

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, piyasaya çıkan “Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye” kitabında, ortaya konulan ekonomi politikalarıyla Türkiye’nin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecine girdiğini vurguluyor. Albayrak, kitabında Türkiyenin 2030dan önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına gireceğini belirtiyor. Berat Albayrak kitapta, en çok merak edilen Merkez Bankasının döviz rezervleriyle alakalı kamuoyunda belirli çevrelerce dolaşıma sokulan kara propagandalara ise istatistiklerle cevap veriyor.