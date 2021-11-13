Eski müdür, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 10 kuruşluk dava açtı / 13.11.21

Kuşadası Belediyesi şirketi Aryanın eski Şube Müdürü Ahmet Fuat Özen 55 Başkan Ömer Günele hakaret sebebiyle Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 10 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. Kuşadası 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada konuşan Mustafa Nuri Özen, Başkanın bulunduğu konum itibariyle kardeşime bir kötülük yapmasından korkuyorum. Hatta bir gün belediye binasının önünde dururken başkan kapıdan çıkarken beni gördü. Yanıma gelerek, Kardeşine söyle. Ankarayı arayıp durmasın. Arada ekmek var. Bu durum düşmanlığa gidiyor şeklinde tehditte bulundu dedi. Haberin detayları...