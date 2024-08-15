18 yaşındaki Arda Küçükyetim, Eskişehir’de kafasında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleğiyle çay bahçesinde oturan beş kişiye bıçakla saldırdı ve o anları canlı olarak yayımladı. Korkunç saldırıda 2si ağır, 5 yaralının tedavileri sürerken saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili her gün yeni bir detay ortaya çıkarken Arda Küçükyetimin verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Verdiği ifadeyi inceleyen uzmanlar kapalı odada PC bağımlısı olan gencin mizantropi hastası olduğu değerlendiriliyor.