Esnafın beklediği haber! Vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu

840 bin küçük esnafın beklediği haber geldi. Kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 840 bin küçük esnafın da aralarında bulunduğu mükelleflere yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik ayrıntılar belli oldu. Basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Öte yandan YouTuberlar da basit usulden faydalanabilecek. İşte detaylar...