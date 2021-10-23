Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüne ilişkin çarpıcı detaylar iddianamede! / 23.10.21

Takvim

Türkiye'nin konuştuğu şüpheli ölümde son dakika gelişmesi... Esra Hankulu isimli genç kadının 3 Ağustos’ta evindeki ölümüne ilişkin iddianamede, dikkat çekici ayrıntılar yer aldı. Şüpheli Ümitcan Uygun ifadesinde, “evden çıkarken Esra Hankulu’nun yaşamakta olduğunu, kendisini uğurladığını ve kendisi evden çıktıktan sonra evin kapısını içeriden kilitlediğini” iddia etmişti. Peki eve gelen sağlık ekipleri içeriye nasıl girdi? Ümitcan Uygun evden çıkarken Esra Hankulu hayatta mıydı? İşte iddianameden öne çıkan çarpıcı detaylar...