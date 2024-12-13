Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve ile Etiyopya arasındaki krizi çözüme kavuşturdu. 11 Aralıkta yaklaşık yedi saat süren müzakerelerin ardından üç lider ortak basın toplantısı düzenlemiş ve Türkiye Cumhuriyetinin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyetinin Ankara Bildirisi dünyaya duyurulmuştu. Bildiride yer alan maddeye göre iki ülke teknik heyetlerinin Türkiyenin kolaylaştırıcılığında en geç Şubat 2025e kadar müzakerelere başlamasını ve bu müzakereleri dört ay içinde tamamlamalarını öngörüyor. Türkiye’nin bu süreçteki diplomatik başarısı dört temel faktöre dayanırken perde arkasındaki diplomasi trafiği de ortaya çıktı.