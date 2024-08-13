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Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye'ye başvurdu! Başkan Erdoğan'dan "gerilimi bitirin" talimatı | Ankara'da mekik diplomasisi: Heyetler masada / 13.08.24

Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye'ye başvurdu! Başkan Erdoğan'dan "gerilimi bitirin" talimatı | Ankara'da mekik diplomasisi: Heyetler masada / 13.08.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye'ye başvurdu! Başkan Erdoğan'dan "gerilimi bitirin" talimatı | Ankara'da mekik diplomasisi: Heyetler masada / 13.08.24

Takvim 05:08
02

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor / 13.08.24

Takvim 03:32
03

Kılıçdaroğlu tüzük kurultayı öncesi nabız yokluyor! Adaylık için irade beyanı | CHP'nin ağır topu TAKVİM'de uyardı: Tehlikeyi gör Özgür Özel / 13.08.24

Takvim 06:03
04

Galatasaray'ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı / 13.08.24

Takvim 04:13
05

Beşiktaş'a bir dünya yıldızı daha! Cher Ndour'un ardından o da geliyor / 13.08.24

Takvim 04:17
06

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan PKK’lı teröristin taziyesine katıldı / 13.08.24

Takvim 01:52
07

Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: "Suriye ile mutabık bir yerde..." | F-16'larda son durum / 13.08.24

Takvim 03:48
08

Para kulelerinden after 'party'lere İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş! Bonus Halis Kahriman... Kaçak 17 katın diyeti Paris sponsorluğu mu? / 13.08.24

Takvim 03:35
09

Jose Mourinho'dan onay çıktı! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye / 13.08.24

Takvim 04:15
10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Silopi'deki patlamaya ilişkin flaş açıklama: "Kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" / 13.08.24

Takvim 01:56
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