Etiyopya ve Somali arasında giderek tırmanan kriz Türkiye’nin arabuluculuğu ile son bulmak üzere. İki ülkeden de Başkan Erdoğan’a Barıştır bizi talebinin gelmesi üzerine taraflar bugün Ankara’da masaya oturdu. Görüşmeye ilişkin diplomatik kaynaklar, Bakanımızın koordinasyonunda Türkiye heyeti mekik diplomasisi yapıyor. Taraflarla ayrı ayrı görüşülüyor. Tarafları ortak bir anlayış çerçevesinde uzlaştırmaya çalışıyoruz. Bu uzun bir süreç açıklamasında bulundu. Öte yandan Görüşme öncesinde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile görüşen Başkan Erdoğan, gerilimin son bulması gerektiğine vurgu yaptı.