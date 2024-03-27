Sosyal medyada etki ajanı Metin Cihan tarafından dolaşıma sokulan İsrail ile silah ticareti yalanı kısa sürdü. Milli Savunma Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığından İsrail ile silah ticareti yapıldığı ve İsrail ile iş birliği iddialarına yanıt geldi. MSBnin açıklamasında Milli Savunma Bakanlığının İsrail ile askeri eğitim, tatbikat ve savunma sanayi iş birliği dahil hiçbir faaliyeti bulunmamaktadır denildi. Ticaret Bakanlığı ise Yurt dışı kaynaklı internet sitelerinin yapmış olduğu bu haberler, manipülasyon amaçlı yapılmış olup gerçeği yansıtmamaktadır açıklamasını yaptı. Peki bu yalanı ortaya atan Metin Cihanın kim? Takvim.com.tr kirli sicilini sizler için derledi...