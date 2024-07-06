EURO 2024te ilk yarı finalist belli oldu. Stuttgart Arenada oynanan karşılaşmada İspanya Almanyayı 52inci dakikada Dani Olmonun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Oyuna 8inci dakikada sakatlanan Pedrinin yerine giren 26 yaşındaki futbolcu, ceza sahasında Yamalın kendisine attığı pas sonrasında yerden yaptığı düzgün vuruşla ağları bulmayı başardı. Ancak Almanlar pes etmedi. Florian Wirtz son dakikalarda sahneye çıktı ve ülkesi adına durumu eşitleyerek uzatmaların gelmesini sağladı. Merino 119da kafayla yaptığı vuruşla ülkesine 2-1lik galibiyeti getirdi. İspanyollar elde ettiği galibiyetle birlikte Portekiz - Fransa eşleşmesinin galibiyle 9 Temmuzda karşı karşıya gelecek. İspanya - Almanya maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan goller...