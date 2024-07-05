Almanyada devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasında EURO 2024 son 8 takım kaldı. 5-6 Temmuz tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla birlikte yarı finalistler belli olacak. 14 Temmuzda da kupa sahibini bulacak. Millilerimiz de Hollanda karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Kazandığı takdirde ise İngiltere - İsviçre eşleşmesinden galip ayrılan tarafla karşılaşacak. Turnuvada kalan 8 takımın şampiyonluk olasılıkları da açıklandı. Özellikle Bizim Çocukların Hollanda karşısındaki oranları herkesi şaşırttı. İşte EURO 2024teki ülkelerin kupayı kazanma ihtimalleri...