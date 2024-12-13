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Europol'dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman! / 13.12.24

Europol'dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman! / 13.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Europol'dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman! / 13.12.24

Takvim 02:07
02

Büyük Marmara depremini tetikler mi? Çanakkale sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy o hattı işaret etti / 13.12.24

Takvim 03:02
03

Time, Donald Trump'ı yılın kişisi seçti... Arka plandaki gerçek! "Kamala" tutmayınca dönüş yaptılar / 13.12.24

Takvim 03:31
04

Etiyopya - Somali krizi nasıl çözüldü? 4 maddede Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin diplomasi zaferi! / 13.12.24

Takvim 06:38
05

Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti! AB'den Suriye'ye... İşte masadaki konular / 13.12.24

Takvim 03:50
06

Suriye'nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin'i "Şam müzakerecisi" ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde? / 13.12.24

Takvim 03:20
07

MSB'den Suriye açıklaması: "Terör örgütlerinin alan kazanmasına fırsat vermeyeceğiz" | Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? / 13.12.24

Takvim 06:32
08

İsveç'te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı / 13.12.24

Takvim 05:46
09

İSPARK'a %115'e varan zam! CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi: İşte yeni ücretlerin yürürlüğe gireceği tarih / 13.12.24

Takvim 05:59
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