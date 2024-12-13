AB polis teşkilatı Europol, terör örgütü PKKnın Avrupada uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi suçlara karışarak milyonlarca avro finansman sağladığını bildirdi. Raporda terör örgütünün özellikle Kürt kökenli gençleri hedef aldığı belirtilirken, her yıl kampanya adı altında Avrupa çapında milyonlarca avro topladığı ifade edildi. Bu paraların örgütün propagandasını yapmak ve terörist devşirmek için kullanıldığı kaydedildi. Raporda, PKKnın propagandasını yaymak için kullandığı medya kuruluşlarından bazıları ABde bulunuyor. denildi.