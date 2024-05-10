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Eurovision'da Türkiye'nin Gazze hassasiyeti hedefte! Helena ve Charlotte'de gösterilmeyen İsrail bayrağı Sertab Erener'de gösterildi / 10.05.24

Eurovision'da Türkiye'nin Gazze hassasiyeti hedefte! Helena ve Charlotte'de gösterilmeyen İsrail bayrağı Sertab Erener'de gösterildi / 10.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Eurovision'da Türkiye'nin Gazze hassasiyeti hedefte! Helena ve Charlotte'de gösterilmeyen İsrail bayrağı Sertab Erener'de gösterildi / 10.05.24

Takvim 04:11
02

TAKVİM TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda! 'Telif Yasası' gündemde: "Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor" / 10.05.24

Takvim 07:23
03

Ada'ya geri dönüyor: Wilfried Zaha'nın menajeri İngiliz takımlarıyla görüşmelere başladı! / 10.05.24

Takvim 01:56
04

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi / 10.05.24

Takvim 07:01
05

Selda Bağcan vakıf kuracağını açıkladı Tarkan'a çağrı yaptı: Sen de kur! Ben belki sizin kazandığınız paranın yüzde birini kazanıyorum / 10.05.24

Takvim 03:52
06

CHP’li belediyelerde aile saltanatı! Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu / 10.05.24

Takvim 01:28
07

CHP'li Mustafa Bozbey'in torpil skandalında yeni perde! CHP fondaşı İsmail Saymaz canlı yayında itiraf etti: Baldızını da müdür yapmış / 10.05.24

Takvim 05:26
08

Lyon Belediye Başkanı Doucet’ten alçak paylaşım: Türkiye topraklarını Ermenistan’a ait gösterdi / 10.05.24

Takvim 00:53
09

İstanbul’daki Fransız liselerine 21,3 milyon lira ceza: Maaş ve ücret belirlemede usulsüzlük! / 10.05.24

Takvim 02:37
10

HAVA DURUMU | Meteoroloji ve Valilik'ten uyarı: Sağanak ve çöl tozu geri geliyor! Ne zaman sona erecek? / 10.05.24

Takvim 07:13
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