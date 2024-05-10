Eurovision yarı finalinde nostalji rüzgarı esti. 2005 birincisi Helena Paparizou, 1999 birincisi Charlotte Perrelli ve 2003te bizlere büyük gurur yaşatan Sertab Erener sahne aldı. Erenerin Everyway That I Can seslendirdiği anlarda Eurovisionın politik yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. İlk önce LGBT dayatması yapıldı sonra Helena ve Charlottenin sahnesinde gösterilmeyen İsrail bayrakları Sertab Erenerin sahnesinde gösterildi. Böylelikle Eurovisionun yayıncı kuruluşu Avrupa Yayın Birliği EBU aracılığıyla Türkiyenin Filistin hassasiyeti hedef alındı.