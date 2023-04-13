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Ev kadınına erken emeklilik hesabı! Devlet katkısı ne olacak? ‘Yaş’ kolaylığı nasıl uygulanacak?
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150 Bölüm | 06:56:12
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01
Ev kadınına erken emeklilik hesabı! Devlet katkısı ne olacak? ‘Yaş’ kolaylığı nasıl uygulanacak?
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03:17
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02
Seçime girmeyen terörün siyasi ayağı HDP'nin 359.7 milyon TL'lik Yeşil Sol Parti vurgunu! Para Kandil'e mi gitti? / 13.04.23
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03:14
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03
Kamyon kasasında kaçan firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ABD’de görüntüledi! / 13.04.23
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02:55
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04
EYT'lilere maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek?
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02:59
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05
PKK'dan 7'li koalisyona "Küçük hesap yapmayın" zılgıtı! Kandil 'yeni sistemde bizim de rolümüz olacak' mesajı verdi: Bay bay Kemal'in eseri / 13.04.23
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02:18
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06
Bu da oldu! HDPKK ile kirli ittifak sonrası CHP’nin seçim araçlarında ‘Kürdün kızı haydi savaşa’ şarkıları / 13.04.23
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01:31
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07
Başkomutan Erdoğan'dan Türker Ertürk'e sağlı sollu 'TCG Anadolu' kroşesi! Sicili kirli CHP'li amiral artığının dosyasını açtık / 13.04.23
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03:21
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08
BOTAŞ duyurdu! Bulgaristan'a ilk gaz sevkiyatı yapıldı
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01:11
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09
Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakını Tahir Gümren'den İyi Parti'ye ve Akşener'e tepki: Şehitlere hiç mi saygısı yok / 12.04.23
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