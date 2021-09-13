Evlat nöbetindeki ailelerle tartışıp hakaretler savuran Ahmet Davutoğlu'na tepkiler çığ gibi / 13.09.21

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Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bazı ailelerle tartıştı. Babalardan Süleyman Aydın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı diyalogda, evlatlarını istediğini belirtti. Aydın daha sonra Davutoğlu ile yaşadığı gerginlikte, “Anne size HDP’ye destek vermeyin diyor siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız diyorsunuz. Sahip çıksaydınız, HDP’nin kapatılmasına karşı çıkmazdınız, HDP'ye destek veren Kandil'e de destek verir. Sizin evladınız 1 saat eve gelmese ne yapardınız, ben 6 yıldır bu evladımdan ayrıyım” dedi. Davutoğlu'nun ziyaretinde ailelerle kavga etmesi, bazı ailelere hakaret etmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a destek veren Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden tepki gördü. Düşe düşe Kemal Kılıçdaroğlu'nun piyonluğuna kadar düşen Ahmet Davutoğlu, istediği kadar bağırsın. Boğazına kadar çamura battığını gizleyemez." dedi.