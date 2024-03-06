Eyüpsultan Kemerburgaz’da 1 Mart Cuma günü akşam saatlerinde arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba lüks ciple çarpan sürücü kaçtı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaçan sürücünün ise ünlü yazar Eylem Tok’un 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur olduğu ortaya çıktı. Cihantimur’un olay yerinden annesinin aracıyla kaçtığı daha sonra ise Mısır’a uçtuğu belirlendi. Eylem Tok daha sonra annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini, adalete teslim olacaklarını belirttiği uzun bir açıklama paylaştı.