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Eyüpsultan'da lisede dehşet! Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla öldüren öğrenci tutuklandı | Silahı nereden buldu? İfadesi ortaya çıktı / 09.05.24

Eyüpsultan'da lisede dehşet! Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla öldüren öğrenci tutuklandı | Silahı nereden buldu? İfadesi ortaya çıktı / 09.05.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Eyüpsultan'da lisede dehşet! Okul müdürü İbrahim Oktugan'ı silahla öldüren öğrenci tutuklandı | Silahı nereden buldu? İfadesi ortaya çıktı / 09.05.24

Takvim 06:21
02

İstanbul'da Trabzonspor fırtınası! Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu / 09.05.24

Takvim 07:10
03

CANLI TAKİP | Refah’ta siyonist abluka! Soykırımcı İsrail bombardımana devam ediyor / 09.05.24

Takvim 07:00
04

PKK'dan siyasette pozitif eğilime giren sürece küstah tehdit! Elebaşı Helin Ümit ininden zehir saçtı... "Savaş sürdükçe yumuşama olmaz" / 09.05.24

Takvim 03:30
05

Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı! 'Skunk'u oyuncağa zulaladı | İlk ifadesi ortaya çıktı: "İçiciyim satıcı değilim" / 09.05.24

Takvim 04:00
06

Fenerbahçe'de sular durulmuyor: Sivasspor maçından sonra Dzeko, Tadic, Fred ve Szymanski ile ilgili flaş gelişme! / 09.05.24

Takvim 01:26
07

25 yıl sonra aynı kader | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu! Bayern Münih'i 2-1 yenen Real Madrid, Borussia Dortmund'un rakibi oldu / 09.05.24

Takvim 04:11
08

İş arayanlar dikkat! En çok bu mesleklerde açık var! Eleman aranıyor

Takvim 07:09
09

Başkan Erdoğan Külliye'de Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti / 09.05.24

Takvim 02:28
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