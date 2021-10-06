Facebook muhbiri Frances Haugen: Instagram genç kızlarda depresyona yol açıyor, ABD'nin en büyük tehdidi / 05.10.21

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Facebook eski çalışanı olan itirafçı Frances Haugen, çocukların çevrimiçi gizlilik yasasını gözden geçirmek isteyen Senato'ya bağlı bir tüketici koruma paneli önünde ifade verdi. Facebook'a şirketine bağlı Instagram uygulamasının birçok genç kızda nasıl depresyon ve endişeye yol açtığını gösteren dahili belgeleri toplayan Haugen, bugün çocukları koruyan yasayı sertleştirmeyi amaçlayan Senato panelinde açıklamalarda bulundu. "Facebook dışında neredeyse hiç kimse Facebook'un içinde ne olduğunu bilmiyor." İşte Haugen'ın ifadeleri...