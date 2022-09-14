Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan dev konut, arsa ve işyeri kampanyasında başvurular bugün başlıyor. Projeyle ev ve kira fiyatları da düşecek. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, devletin elini taşın altına koyduğunu belirterek, Konut arzı arttıkça balonları ellerinde patlayacak. Ben sosyal konut hamlesinin en kısa sürede ev fiyatlarına ve fahiş kira bedellerine yansımasını bekliyorum. Bu konunun da sıkı takipçisi olacağım. ifadelerini kullandı.