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Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi / 24.05.24

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi / 24.05.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi / 24.05.24

Takvim 07:02
02

Alman fondaşı DW sokak köpekleri üzerinden algıya soyundu! / 24.05.24

Takvim 02:45
03

4 bakanlıktan kapsamlı çalışma! Başıboş sokak köpekleri sorununun çözümü için yasa tasarısı yolda: Tarih belli oldu | İngiltere modeli mi gelecek? / 24.05.24

Takvim 03:05
04

Birleşmiş Milletler 11 Temmuz'u "Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü" ilan etti / 24.05.24

Takvim 04:53
05

Gençler Bilimle, Gençlerle Geleceğe! Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı başarılı öğrencileri İstanbul'da ağırladı / 24.05.24

Takvim 03:57
06

Siyonist projenin çöküşü | İsrailli tarihçi Ilan Pappe ABD canlı yayınında Gazze gerçeklerini yüzlerine vurdu! Havalimanında 2 saatlik FBI sorgusu / 24.05.24

Takvim 07:17
07

İstanbul Üsküdar'da pastaneye silahlı saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı! İstanbul Valiliği'nden açıklama: Tahkikat devam etmektedir / 24.05.24

Takvim 01:38
08

Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi'nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı / 24.05.24

Takvim 03:38
09

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunu A Haber ekranlara getirdi! Suikast mi düzenlendi? / 24.05.24

Takvim 03:10
10

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Jose Mourinho'ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz / 24.05.24

Takvim 01:26
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