Fahrettin Altun'dan HDP'li Garo Paylan'a 1915 olayları tepkisi: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir / 24.04.22

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP milletvekili Garo Paylanın 1915 olaylarının soykırım olarak tanınması için TBMMye verdiği teklifle ilgili olarak, 1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir dedi. Öte yandan bir tepki de TBMM Başkanı Mustafa Şentoptan geldi. Şentop, Bu konu ile ilgili defalarca konuştuk. Türkiyede böyle bir kanun teklifini vermek Türkiye dışından bir cesaret ve destekle olur. Onu iade ettik. Zira TBMM’de bize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz. ifadelerini kullandı.