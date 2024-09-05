Türkiyenin tüm hassasiyetlerini yok sayan gerek LGBT savunuculuğu gerekse PKK sempatizanlığı yapan NETFLIXten sinir uçlarını dokunan bir skandal daha geldi. NETFLIX, Kıbrıs Barış Harekatının manipüle edildiği Famagusta isimli bir diziyi yayına vermeye hazırlanırken TBMM Dijital MEcralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yaymandan flaş bir açıklama geldi. NETFLIX yetkililerinin TBMMye çağrılacağını ve izah isteneceğini söyleyen Yayman, Sahada kazandığımız savaşı masada kaybetmeyiz ifadelerini kullandı. Türkiyenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yanında olduğunu da vurgulayan Yayman, Kıbrıs Türkünün hakkını dün olduğu gibi bugün de savunmaya devam ediyoruz diye konuştu.