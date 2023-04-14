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Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP... / 13.04.23

Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP... / 13.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Fark var! Bir tarafta gecenin 23.59'unda İstanbul'a bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer yanda İstanbul'dan bi' haber CHP... / 13.04.23

Takvim 01:45
02

CHP - HDP - Kandil hattında söylem birliği! 'Müzakere' vaadi sonrası Demirtaş kalleşlikte vites yükseltti: TBMM'de PKK ile pazarlık istedi / 14.04.23

Takvim 04:06
03

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile bayram genelgesi / 14.04.23

Takvim 03:16
04

Kılıçdaroğlu'nun 'mütevazıyım' tiyatrosu çöktü! Mutfak ve minibüs şovu 'hava'da kaldı: Saati 232 bin TL'lik özel jet keyfi / 14.04.23

Takvim 00:32
05

Başkan Erdoğan aday tanıtım toplantısına telefonla bağlandı! Net mesaj: Ordu AK Parti ile beraber yoluna emin adımlarla ilerleyecek / 14.04.23

Takvim 03:10
06

Seçime girmeyen terörün siyasi ayağı HDP'nin 359.7 milyon TL'lik Yeşil Sol Parti vurgunu! Para Kandil'e mi gitti? / 13.04.23

Takvim 03:14
07

Kamyon kasasında kaçan firari FETÖ’cü Ekrem Dumanlı ABD’de görüntüledi! / 13.04.23

Takvim 02:55
08

EYT'lilere maaş ve bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor! Kimler alacak? Neler yatırılacak? Paralar nasıl çekilecek? 13.04.23

Takvim 02:59
09

Ev kadınına erken emeklilik hesabı! Devlet katkısı ne olacak? ‘Yaş’ kolaylığı nasıl uygulanacak? 13.04.23

Takvim 03:17
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