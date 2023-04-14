Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7den 70e toplumun her kesimiyle kucaklaşmaya, gönüllerde taht kurmaya devam ediyor. Erdoğan son olarak Beykozda yaşayan Oflu Zekeriya ve ailesinin kendisiyle görüşme talebini kırmadı. Gecenin 23.59unda Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın aracılığıyla aileyle görüştü. Tam da bu noktada önemli bir fark dikkkatlerden kaçmadı. Bir tarafta gecenin bir vakti İstanbula bir telefon kadar yakın olan Başkan Erdoğan, diğer tarafta İstanbuldan bihaber olan CHP yönetimi... Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.