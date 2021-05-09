Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla Arnavutluk’a kaçtı: Lüks bir yatta yaşamaya başladı / 09.05.21

Türkıye kripto vurgunla sarsıldı. Yerli kripto alım satım borsası Thodexin CEOsu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla Arnavutlukun başkenti Tirana kaçtı. TAKVİM, Özeri adım adım takibe aldı. Buna göre Kripto Fatihin izine önce Üsküpte rastlandı. Çevresinde, koruma ordusu vardı! Karadağda 2 gün kaldıktan sonra Tirana dönen Özer, yakalanmamak için lüks bir yat kiraladı. Arnavutlukun sahil kentleri Avlonya ve Durres arasında sabahlara kadar tur attı. Zaman zaman da dağlık bir bölge olan Fiere gittiği ortaya çıktı.