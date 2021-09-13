Faruk Fatih Özer'in Thodex vurgununda yeni gelişme! Paraları Binance borsasına aktarmış... / 13.09.21
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Son dakika haberi... Faruk Fatih Özer'in kurduğu ve reklamlarında Türkiye'nin tanınmış isimlerinin oynadığı Thodex vurgununda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturmalarını sürdüren savcılık, dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'a para aktarıldığını belirledi. Binance'a yazı gönderilerek orada bulunan kripto varlıklarına el konulmasını istedi. İşte Thodex vurgununda son durum...