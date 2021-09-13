Ara
Ara
7/24 Dinle Takvim Faruk Fatih Özer'in Thodex vurgununda yeni gelişme! Paraları Binance borsasına aktarmış... / 13.09.21
Takvim

Faruk Fatih Özer'in Thodex vurgununda yeni gelişme! Paraları Binance borsasına aktarmış... / 13.09.21

Takvim

Son dakika haberi... Faruk Fatih Özer'in kurduğu ve reklamlarında Türkiye'nin tanınmış isimlerinin oynadığı Thodex vurgununda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturmalarını sürdüren savcılık, dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'a para aktarıldığını belirledi. Binance'a yazı gönderilerek orada bulunan kripto varlıklarına el konulmasını istedi. İşte Thodex vurgununda son durum...
Hemen DinleDinle Durdur
  • #
  • Bölüm
  • Kaynak
  • Süre
  • Favorilerime Ekle
  • Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x