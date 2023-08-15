14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan hezimetin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında başlayan ‘değişim’ kavgasının yankıları sürerken Ekrem İmamoğlu İstanbul için verdiği vaatlerin hiçbirini tutmadı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan yerel seçimler çalışması kapsamında Balıkesirde Erbakan, muhalefetin değişim çalışmalarını eleştirerek, Yerel seçim kampanyasında İstanbul’a ulaşımı mutlaka ucuzlatacağım diyeceksiniz ama ulaşıma başkan olduğun günden bugüne kadar yüzde 200’ün üzerinde zam yapacaksınız! Böyle bir anlayışa Türkiye’nin yönetimi teslim edilir mi? İstanbul’u birkaç yılda perperişan eden, Türkiye’yi ne yapmaz! dedi.