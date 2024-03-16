CHPlilerin paradan kule yaptığı görüntüler Türkiyenin gündemine bomba gibi düştü. Paraları Ekrem İmamoğlunun kasası Fatih Keleşin getirdiği öğrenildi. Başlatılan soruşturma kapsamında Fatih Keleş ifade verdi. Parayı Turan Taşkın Özerden aldığını itiraf eden Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaatın Genel Müdürü Tuncay Yılmazın yardım ettiğini söyledi. Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlunun has adamı ve CHPde Yüksek Disiplin Kurulu başkanı. Böylelikle karanlık paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillenmiş oldu. Öte yandan CHPli Turan Taşkın Özer tanık sıfatıyla, İmamoğlunun müdürü Tuncay Yılmaz ise şüpheli sıfatıyla savcılığa çağrıldı.