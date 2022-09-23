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7/24 Dinle Takvim Fatih Portakal bile dayanamadı! 6'lıya olay sözler... "Yazık!" / 23.09.22
Fatih Portakal bile dayanamadı! 6'lıya olay sözler... "Yazık!" / 23.09.22

Fatih Portakal bile dayanamadı! 6'lıya olay sözler... "Yazık!" / 23.09.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Fatih Portakal bile dayanamadı! 6'lıya olay sözler... "Yazık!" / 23.09.22

Takvim 01:07
02

Rusya'da bir "gizemli" ölüm daha! Putin'in en yakınlarından Sungorkin ani bir şekilde öldü: 3 dakika içinde önce boğuldu ardından... / 16.09.22

Takvim 04:53
03

Türkiye'nin doğal gaz depoları dolu: "100 liraya mal ettiğimiz gazı 20 liraya satıyoruz" / 19.09.22

Takvim 02:26
04

Eylül’de olmadı Ocak’ta gelecek! Galatasaray yönetimi ara transfer döneminde Matias Vina için harekete geçecek / 22.09.22

Takvim 01:27
05

Seferovic isyanı! Galatasaray’ın İsviçreli golcüsü oynatılmadığı için problem çıkarıyor / 18.09.22

Takvim 01:05
06

Piyasaya 50 milyarlık doping! KOBİ'lere dev destek yolda / 11.09.22

Takvim 01:30
07

İsmail Küçükkaya'dan FETÖ'nün çakma solcusu Gökçe Fırat'a Halk TV'de övgü! Başkan Erdoğan'ı idamla tehdit etmişti / 23.09.22

Takvim 00:57
08

Batman seriye bağladı! Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi Belçika'nın vazgeçilmezi oldu / 23.09.22

Takvim 01:23
09

Muslera'yı hiç böyle görmediniz! Annesini izlerken gözyaşlarını tutamadı / 23.09.22

Takvim 00:52
10

Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç İstanbul'da infaz edilmişti! Cinayette şok detaylar ortaya çıktı! 1,5 milyon euroluk suikast / 23.09.22

Takvim 01:26
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