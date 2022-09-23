6lı masa Fatih Portakalı bile patlattı. Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masada cumhurbaşkanlığı için adaylık kavgası devam ederken bir de olmayan başbakanlık makamı için kavga başladı. Daha önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin talip olduğu makama şimdi de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlunun talip olduğu öğrenildi. Gelecek Partili Selçuk Özdağ Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız ifadeleriyle meseleyi duyurdu. Masanın kavgasına CHP yandaşı Fatih Portakal bile isyan etti.