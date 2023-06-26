14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan hezimet sonrası koltuğa daha da sıkı yapışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bırakın parti içi ve seçmeni, CHP yandaşı gazetecileri bile çileden çıkardı. Geçtiğimiz hafta Kılıçdaroğlu’nun köylüleri hedef alan açıklamasına tepki gösteren Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, seçimlerden ders çıkardığını söyleyip sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamada bulundu. “Muhalefet partilerinde demokrasi olmadığını gördüm” diyen Portakal, Seçim kaybedip gitmeyi bilmeyen hala koltuklarında oturan Akşener, Kılıçdaroğlu çiftine kesinlikle oy vermeyeceğim” ifadelerini kullandı.