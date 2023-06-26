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Fatih Portakal'dan hem itiraf hem isyan: Muhalefet partilerinde demokrasi yok, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim / 25.06.23

Fatih Portakal'dan hem itiraf hem isyan: Muhalefet partilerinde demokrasi yok, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim / 25.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Fatih Portakal'dan hem itiraf hem isyan: Muhalefet partilerinde demokrasi yok, Akşener ve Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim / 25.06.23

Takvim 03:21
02

Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü! / 25.06.23

Takvim 01:58
03

Futbol dünyasında 80 milyon dolarlık vurgun! En çok para kaptıran isim belli oldu! Arda Turan tam tamına... / 26.06.23

Takvim 01:29
04

Çalışanların vergi avantajı büyüdü! Yeni asgari ücret nasıl etki edecek? İstisna tutarı ne kadar olacak?

Takvim 02:39
05

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten AKPM'ye tepki: Darbecilerle mücadeleyi hedef gösteren raporun onaylanmasını kınıyoruz / 25.06.23

Takvim 04:35
06

Wagner ayaklanmasının ardından ilk açıklama! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: Önceliğimiz Ukrayna / 25.06.23

Takvim 03:02
07

Fenerbahçe'nin Zaha ısrarı sürüyor! Sarı-Lacivertli ekip tekrar devreye girdi / 26.06.23

Takvim 02:10
08

Fırsatçılara geçit yok yasal düzenleme hazırlanıyor! Hayalet evlere vergi modeli

Takvim 00:51
09

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Takvim 01:11
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