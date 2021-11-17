Fatih Terim derbide Fenerbahçe'yi işte böyle yıkacak! Son 3 idmanda 4-4-2 sistemini denedi / 17.11.21

Lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde kalan Galatasaray zorlu Fenerbahçe maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor. Geçtiğimiz pazartesi gününden bu yana adeta derbiyle yatıp kalkan teknik direktör Fatih Terim takımını zafere ulaştıracak taktiği büyük oranda belirledi. Tecrübeli hocanın son 3 idmanda 4-4-2 dizilişini denediği ve pazar günü sahaya çift forvetle çıkmayı düşündüğü öğrenildi. Fenerbahçe’nin topu kendilerine verip kontra ataklarla gol arayacağını düşünen Terim, takımının rakip yarı alandaki gücünü artırmak için Halil Dervişoğlu ve Mohamed’i birlikte oynatmayı planlıyor.