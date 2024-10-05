İstanbulda Fatihte kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kişi kadının başını kesip Edirnekapı surlarından aşağı attı. Ardından surlardan atlayarak intihar etti. Olayda 2 kişi de hayatını kaybederken kimlikleri ortaya çıktı. İntihar eden şahsın olaydan yaklaşık yarım saat önce Eyüpsultanda bir kişiyi daha öldürdüğü belirlendi. Olayla ilgili hayatını kaybeden iki kadının katilin eski ve yeni sevgilileri olduğu bildirildi. Katil Semih Çelik’in cinayetleri uyuşturucu etkisinde işlediği değerlendirmeleri yapılırken evinde yapılan aramalarda ise bir defterde karakalem çizimleri bulundu. Çelikin çizdiği çizimin ise satanizmin sembollerinden biri olduğu iddia edildi. Mesleği kasaplık olan şüphelinin akıl hastalığı nedeniyle bu yıl içerisinde 5 kez hastanede tedavi gördüğü, hakkında 2 kez kayıp ihbarı verildiği, 1 kez intihara teşebbüs ettiğine dair kayıt olduğu belirlendi. Öte yandan Takvim.com.trnin ulaştığı bilgiye göre, Fatihte katledilen İkbal Uzunerin ailesinin kızlarını katilden korumak için okulunu değiştirdiği öğrenildi.