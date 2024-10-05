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Fatih'te kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler / 05.10.24

Fatih'te kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler / 05.10.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

Fatih'te kan donduran olay! İki kadını öldürdü surlara çıkıp intihar etti | TAKVİM kahreden bilgiye ulaştı: Kızlarını korumak için okulu değiştirdiler / 05.10.24

Takvim 04:33
02

İsrail’de savunma paniği: İran’ın atacağı füzeleri hesaplıyorlar! Jerusalem Post ‘tehlike var’ dedi / 05.10.24

Takvim 02:20
03

Jose Mourinho'ya talip çıktı! Gözler İsmail Kartal'da / 05.10.24

Takvim 01:22
04

Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'da şok gelişme! / 05.10.24

Takvim 01:22
05

E-5'te dehşet anları! Çok sayıda araca çarptı! Pikap çalıntı çıktı maganda yakalandı / 05.10.24

Takvim 02:57
06

Galatasaray'da 6 ayrılık! O yıldız da gözden çıktı / 05.10.24

Takvim 01:19
07

Hamaney'den İsrail mesajı! Kürsüye silahla çıktı 'Gerekirse yeniden vururuz' dedi / 05.10.24

Takvim 03:55
08

Selçuk Bayraktar'dan Takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: Türkiye dışa bağımlılığını %20'lere düşürdü | Turkuvaz Medya'ya özel teşekkür / 05.10.24

Takvim 02:42
09

Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için iddianame: 10 yıla kadar hapsi isteniyor / 05.10.24

Takvim 05:35
10

Başkan Erdoğan'dan TEKNOFEST'te İsrail'e rest: Arz-ı Mev'ud'u iyi biliriz | ABD'ye Batı'ya ayar! / 05.10.24

Takvim 07:27
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