Fazıl Say'ın 'Ekrem İmamoğlu' tweeti akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yalakadan sanatçı olmaz' sözlerini getirdi! / 28.12.21

Fazıl Saydan İmamoğlu paylaşımı... Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlunun İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kadrolarına terör örgütleri ile iltisaklı kişileri doldurduğu konuşulurken CHPye yakınlığıyla bilinen Fazıl Saydan Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir paylaşım geldi. Ekrem İmamoğluna açık destek veren ve Yanındayız ifadelerini kullanan Fazıl Sayın paylaşımı sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun Yalakadan sanatçı olmaz ifadeleri geldi. Sayın ayrıca Ekrem İmamoğlu için Türkiyeyi de kazanacaktır ifadelerini kullanması Ekrem İmamoğlunu 2023 için aday olarak ilan etti şeklinde yorumlandı.