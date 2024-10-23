Middle East Spectator tarafından 18 Ekim’de Telegram’dan paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgelerde, İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde İrana saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtilmişti. Sızıntının ardından FBI köstebek avına başlayarak, belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu. Peki İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren gizli belgeleri kim sızdırdı? Öte yandan ABD ve İsrailin İrana misilleme konusunda anlaşmaya vardığı söylendi. Netanyahunun İranın petrol ve nükleer altyapısını hedef almadığı takdirde, ABD tarafından ödüllendirileceğini ifade etti.