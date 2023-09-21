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FED faiz kararını açıkladı! 22 yılın en yüksek seviyesi | Karar sonrası FED Başkan Powell'den kritik açıklama

FED faiz kararını açıkladı! 22 yılın en yüksek seviyesi | Karar sonrası FED Başkan Powell'den kritik açıklama

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

FED faiz kararını açıkladı! 22 yılın en yüksek seviyesi | Karar sonrası FED Başkan Powell'den kritik açıklama

Takvim 01:00
02

Başkan Erdoğan'dan yoğun diplomasi: Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü / 21.09.23

Takvim 00:00
03

Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan İş Konseyi yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu: Yatırımcılar için güvenli liman Türkiye / 21.09.23

Takvim 10:09
04

Evlenen ve ev alan yararlanacak! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde nakit çekme imkanı: O kişiler birikiminin yüzde 50’si kadarını kullanabilecek...

Takvim 01:04
05

Yabancı yatırımcının gözü Türkiye'de! Türkler Goldman Sachs’ı işgal etti: Odaların kapıları açıldı

Takvim 02:42
06

Bakan Vedat Işıkhan'dan memura 33 bin TL mesajı! Ocak zammı için ipucu geldi: Kamu görevlileri ve emeklileri ne alacak?

Takvim 02:44
07

Geri sayım başladı! Nefesler tutuldu! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Takvim 02:00
08

Almanya'daki 230 milyon TL'lik vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı: Özel jetle parayı taşımışlar! Kilit isim: Blondi-sarışın / 21.09.23

Takvim 02:36
09

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı! Kritik nokta Hankendi | BÖLGEDE SON DURUM / 20.09.23

Takvim 01:11
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