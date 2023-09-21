Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABDde yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Öte yandan FED Başkan Powell kararın ardından açıklamada bulundu. Powell gerekli olduğu takdirde para politikasında sıkılaşmaya devam edileceğini belirtti.