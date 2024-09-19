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Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı

Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı

Takvim 06:38
02

BUNU YAP 24 BİN TL PROMOSYON AL! Emekli, dul ve yetimlere ek gelir için son 13 gün! En yüksek promosyon veren banka hangisi

Takvim 08:15
03

Barış Boyun hakkında rekor ceza talebi! İddianamede şok detaylar / 19.09.24

Takvim 06:22
04

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Takvim 02:19
05

Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar

Takvim 04:41
06

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Takvim 01:44
07

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Takvim 05:56
08

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Takvim 02:10
09

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Takvim 07:13
10

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Takvim 06:48
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