Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indirdi ve 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti. Faiz oranında 50 baz puanlık indirim kararının 11e karşı 1 oyla alındığı belirtildi. Fedin kararının ardından altının onsu 2 bin 600 doları aşarak rekor tazeledi. Öte yandan bu yıl içinde birkaç daha faiz indirimi yapacaklarının sinyalini veren ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, Enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler azaldı, istihdama ilişkin aşağı yönlü riskler arttı. dedi.