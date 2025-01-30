Son dakika haberi! ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fedin para politikası karar metninde, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerleme kaydettiğine ilişkin ifadenin çıkarıldığı dikkati çekti. ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde, faiz oranlarının düşürülmesini talep ettiğini bildirmişti. Trumpın faiz oranlarının düşürülmesine ilişkin talebini kendisine fiziki olarak iletip iletmediğine ilişkin soruya Fed Başkanı Jerome Powell, Hiçbir temasım olmadı. yanıtını verdi.