Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulundu. Adaylık ile ilgili konuşan Yıldırım, Şampiyonluğu nasıl kaybettiğimizi haftaya anlatacağım. Öyle dış güçler, yan etkenler bunları geçsinler... Galatasarayı nasıl yendiysen hepsini de yenmeliydin. Haftaya konuşacağız... Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekiliyim kardeşim, Fenerbahçe mutlu olsun dedi. Öte yandan Beşiktaşın Jose Mourinho çıkışına tepki gösteren Aziz Yıldırım Yalan söylüyorlar! Beşiktaşın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Sebayla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur dedi.