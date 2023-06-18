Son dakika haberi... Fenerbahçenin Olağan Mali Genel Kurulunda bir anda ortalık karıştı. Kongrede 5 yıllık görevi boyunca şampiyonluk elde edemeyen Ali Koç, konuşma yaptığı sırada Aziz Yıldırıma yönelik olarak Niye biri aday olmuyor? Özellikle kötü gittiğimiz zamanlarda mangalda kül bırakmayan lokantalarda eğlenceli görüntüler veren sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlara söylüyorum; çıkartın bir aday. dedi. Koçun, bu sözlerine bir taraftarın yanıt vermesiyle başlayan gerginlik, üyelerin arasında kavga çıkmasıyla iyice tırmandı.