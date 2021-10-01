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7/24 Dinle Takvim Fenerbahçe maçı sonrası Olympiakos'tan küstah açıklama: "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet çok önemliydi" / 30.09.21
Takvim

Fenerbahçe maçı sonrası Olympiakos'tan küstah açıklama: "İstanbul'da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet çok önemliydi" / 30.09.21

Takvim

UEFA Avrupa Ligi temsilcilerimizden Fenerbahçe, gruptaki ikinci maçında Yunan ekibi Olympiakos'a sahasında 3-0 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis skandal açıklamalarda bulundu. Marinakis yaptığı açıklamada galibiyeti Yunan halkına adadığını söylerken, "Kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi" dedi.
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