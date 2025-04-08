Trendyol Süper Ligin bitimine çok az bir süre kala transferde somut adımlar atılmaya başlandı. Birçok takım gelecek senenin kadro planlaması üzerine çalışırken özellikle Fenerbahçe ve Galatasarayın imza attıracağı isimler büyük önem kazandı. Milyonlarca taraftarı bulunan iki ezeli rakip aynı isimler üzerinde de kesişebiliyor. Sırada ise kaleci hamlesi var. Fernando Muslera ve Dominik Livakovicin takımdan ayrılma ihtimalleri üzerine yıldız bir isim listeye alındı. İşte transfer savaşının perde arkası...