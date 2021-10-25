Fenerbahçe'de taraftar isyan etti: Yönetim istifa! Ali Koç'u köşesinden bombaladı: Başkanlığı kaldıramıyor / 25.10.21

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Üst üste aldığı mağlubiyet ve kötü sonuçlar sonrası Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 5 puan gerisine Avrupa'da ise 3 maçta yalnızca 2 puan alabilen Fenerbahçe'de taraftar isyan bayrağını açtı. Dün akşam alınan mağlubiyet futbolcular ve Pereira'dan önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kesildi. Tribünde yönetim istifaya davet edilirken Fenerbahçe taraftar grubunun Koç yerine Pereira'ya faturayı çıkarması taraftarlar tarafından tepki çekti.